Хау возглавил «Ньюкасл». Контракт – до лета 2024 года

Англичанин Эдди Хау стал главным тренером .

Клуб согласовал с 43-летним специалистом контракт сроком до июня 2024 года.

Хау ранее работал в «Бернли» и «Борнмуте», который он покинул летом прошлого года и с тех пор был без работы.

«Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице , набрав 5 очков в 11 турах.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝



We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️