Ребров объявил о завершении карьеры. Он в «Спартаке» технический координатор

Голкипер сообщил, что завершает игровую карьеру.

31 октября 37-летний Ребров приостановил карьеру и занял должность технического координатора «Спартака».

«Когда Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инста, когда я закончу профессиональную карьеру!

С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!

Все рассуждения и выводы потом. А пока, с головой в новую жизнь 🔴⚪️❤️», – написал Ребров в инстаграме.

Ребров в последний раз играл за «Спартак» в октябре 2020 года – в Кубке России против «Енисея» (0:1), а в – в октябре 2019-го против «Краснодара» (1:2).

Артем выступал за «Спартак» с 2011 года. За клуб он провел 131 матч, 47 – на ноль. С красно-белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ребров был в системе московского «Динамо», а также играл за «Сатурн», «Авангард», «Томь» и «Шинник». У него также есть один матч за сборную России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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