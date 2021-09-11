«РЖД» выделит 10 миллионов рублей на ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

ОАО «Российские железные дороги» заключило контракт с шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию .

В качестве официального партнера «РЖД» выплатит организаторам 10 миллионов рублей. Соответствующий договор подписан 25 октября.

«Партнер обязуется перечислить Организатору спонсорский вклад на организацию и проведение балета на льду «Лебединое озеро», а Организатор оказать Партнеру услуги по распространению и размещению информации о Партнере», – говорится в договоре.

Ледовое шоу Навки «Лебединое озеро» пройдет в Москве с 25 декабря 2021-го по 8 января 2022-го.

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