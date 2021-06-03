Овечкин забил 741-й гол в НХЛ и разделил с Халлом 4-е место среди лучших снайперов в истории. До Ягра – 25 голов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Баффало» (5:3) и был признан второй звездой.
Россиянин забросил 741-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и разделил 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги с Бреттом Халлом.
Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894). В топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
В 12 матчах текущего сезона форвард набрал 21 (11+10) очко и идет третьим в гонке бомбардиров после Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (23 и 22 балла соответственно).
В гонке снайперов он вернул себе единоличное лидерство, обойдя Драйзайтля (10 шайб).
Сегодня за 24:19 (5:02 – в большинстве) Овечкин нанес 6 бросков в створ ворот, завершив игру с полезностью «+1».