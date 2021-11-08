В «МЮ» считают отставку Сульшера в этом сезоне неизбежной. Клуб хотел бы сначала найти замену

может покинуть пост главного тренера в обозримом будущем.

Как пишет Manchester Evening News, в «Юнайтед» считают отставку норвежца на каком-то этапе текущего сезоне неизбежной.

Однако клуб предпочел бы принимать какие-то решения в этом направлении после того, как найдет замену.

Сообщалось, что будущее Сульшера напрямую зависит от того, попадет ли «Юнайтед» в топ-4 по итогам сезона. Также появлялись сведения о том, что некоторые игроки команды недовольны работой тренера.