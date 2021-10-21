Сульшера уволят из «МЮ», если место в топ-4 будет под угрозой. Результаты в этой ЛЧ – причина отказа клуба от смены тренера

пока остается главным тренером , несмотря на поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура .

ESPN со ссылкой на источники, близкие к 48-летнему специалисту, утверждает, что руководство «Юнайтед» сказало тренеру готовиться к игре против «Уотфорда», которая состоится 20 ноября. Норвежец уверен, что сможет изменить ситуацию в «МЮ».

Источники, близкие к клубу, утверждают, что «Юнайтед» предпочел бы сохранить Сульшера. От этой позиции откажутся, если место «МЮ» в топ-4 по итогам сезона окажется под угрозой.

По данным источника, результаты, которые «МЮ» в этом сезоне демонстрирует в , – основная причина, по которой Сульшер еще не уволен.

Сейчас манчестерский клуб занимает 6-е место в таблице Премьер-лиги. «Юнайтед» отстает от лидирующего «Челси» на 9 очков, а от 4-го места – на 5.

В Лиге чемпионов «МЮ» после 4 матчей занимает 1-е место в группе F, набрав 7 очков и опережая «Вильярреал», у которого столько же баллов, по дополнительным показателям.

Сомнения игроков «МЮ» в Сульшере растут. Роналду поражен тем, как низки требования, а Бруну считает, что тренеры не дают план на игру