Миранчук может перейти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию» зимой (Calciomercato)

Полузащитник Алексей Миранчук покинет «Аталанту» зимой, утверждает Calciomercato.
Хавбек хочет иметь постоянную игровую практику, однако Джан Пьеро Гасперини не готов ему ее предоставить.
В числе команд, с которыми связывают россиянина, выделяются «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория». Также подчеркивается, что летом Миранчуком интересовался «Милан».
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 6 матчей в Серии А, сделав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Агент Миранчука: «К зиме обсудим аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб, думаю. Возвращение в Россию не рассматривается»