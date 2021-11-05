Миранчук может перейти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию» зимой (Calciomercato)

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Полузащитник Алексей Миранчук покинет «Аталанту» зимой, утверждает Calciomercato.

Хавбек хочет иметь постоянную игровую практику, однако Джан Пьеро Гасперини не готов ему ее предоставить.

В числе команд, с которыми связывают россиянина, выделяются «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория». Также подчеркивается, что летом Миранчуком интересовался «Милан».

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 6 матчей в Серии А, сделав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Агент Миранчука: «К зиме обсудим аренду из «Аталанты» в другой итальянский клуб, думаю. Возвращение в Россию не рассматривается»

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