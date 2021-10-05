Мегакамбэк Франции, саудовцы купили «Ньюкасл», Казарцева выгнали из судейства, Азмун избежал длительного бана и другие новости

1. Похоже, нас ждет огненная заруба в финале Лиги наций – после таких-то полуфиналов! Франция летела 0:2 бельгийцам к перерыву, но во втором тайме очнулась и ответила трешкой – старт камбэку положил великолепный Бензема, а победный гол на последней минуте забил Тео Эрнандес, который, к слову, впервые вышел на поле вместе с братом. В финале команду Дешама ждет Испания.

2. В АПЛ официально новый магнат – «Ньюкасл» купил консорциум из Саудовской Аравии. Болельщики «сорок» празднуют, новая руководительница уже говорит о планах выиграть Премьер-лигу – именно она в свое время привела шейхов в «Ман Сити». Впрочем, сделка ожидаемо подверглась жесткой критике со стороны правозащитников, невеста убитого в саудовском посольстве журналиста до последнего призывала АПЛ заблокировать вливание саудовских денег.

3. Наказание настигло судью Казарцева за ошибку в игре ЦСКА – «Краснодара»: его отстранят – возможно, даже пожизненно. Этого арбитра постоянно сопровождали скандалы.

4. КДК не стал отменять красную карточку Сердара Азмуна. Впрочем, дополнительной дисквалификации форвард «Зенита» избежал, поэтому сыграет со «Спартаком». Красно-белых это решение не удивило, говорят, что без заговора тут не обошлось. Хотя в Питере верили, что удаление иранца вообще отменят полностью, для этого не хватило всего одного голоса.

5. Россиянин Михаил Коляда занял третье место в короткой программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy. Лидирует перед произвольной программой Киган Мессинг из Канады.

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях пар, Мишина и Галлямов с падением партнерши – 2-е.

6. У сборной России еще одна потеря – со словаками из-за проблем с икроножной мышцей не сыграет Денис Макаров. Самошников тоже пока вне игры. Карпин не считает свою команду фаворитом, тренер словаков уверен, что отсутствие Головина и Дзюбы на классе россиян не скажется. А еще перед игрой наша команда сделала очень хорошое дело – помогла тяжелобольному 11-летнему мальчику.

7. Магнитогорская машина переехала и «Ак Барс» – 12-я победа «Металлурга» подряд. Не помогла казанцам даже Алина Загитова на трибуне. «Амур» перебросал «Трактор» 51:18, но проиграл 0:2. Все результаты дня – здесь.

8. Погба хочет продлить контракт с «МЮ», окружение хавбека рассчитывает выбить для него жирную зарплату.

9. 24 футболистки обвинили в сексуальных домогательствах экс-тренера юношеской сборной Венесуэлы.

10. Катарские власти отчитались: на подготовку к ЧМ-2022 уже потрачено 200 млрд долларов.

11. Квалификация ЧМ Южная Америка. Аргентина и Парагвай голов не забили, Бразилия победила Венесуэлу.

12. В Евролиге «Зенит» в гостях переиграл «Жальгирис». Все результаты – здесь.

13. Выставочные матчи НХЛ. 2 очка Кучерова и 2 очка Сергачева помогли «Тампе» победить «Флориду», «Питтсбург» уступил «Детройту».

14. «Ледниковый период» вошел в топ-10 самых популярных программ Первого канала за неделю.

Цитаты дня

Уэйн Гретцки: «Я большой поклонник Овечкина. Надеюсь, он побьет мой рекорд, у него есть реальный шанс»

Кьеза об удалении Бонуччи Карасевым: «Не видел, чтобы на таком уровне так легко давали две желтые. Предупреждение за споры бессмысленное»

Фабио Каннаваро: «Жоржиньо заслужил «Золотой мяч» из-за титулов, но Месси и Роналду не было, когда я выиграл приз»

Тебас об уходе Месси и Роналду из Ла Лиги: «Цена телеправ не зависит от имен. Здесь всегда были отличные игроки, Бензема – лучшая девятка в Европе»