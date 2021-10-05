Уэйн Гретцки: «Я большой поклонник Овечкина. Надеюсь, он побьет мой рекорд, у него есть реальный шанс»

Лучший снайпер в истории Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» превзойти его рекорд по голам в регулярных чемпионатах.

На данный момент 36-летний россиянин имеет на счету 730 голов, Гретцки – 894.

Ранее 60-летний канадец объявил об уходе из руководства «Эдмонтона». Гретцки будет аналитиком на телеканале TNT.

«В первой игре мы посмотрим на , на преследующего меня Алекса. И я надеюсь, что он побьет мой рекорд. Я очень рад, что у меня есть шанс наблюдать за ним в течение года.

У него есть реальный шанс. Давайте будем говорить прямо. Такая возможность у него есть. Он играет в хорошей команде, с очень хорошими центрфорвардами. Ему нравится играть, и он рад, что играет за «Вашингтон». Так что ему нужно оставаться самим собой, выходить на площадку и играть так, как он играет в каждом матче.

Это будет самое замечательное событие для хоккея. Ему только нужно избегать травм. Это пойдет на пользу игре. Он приносит пользу не только НХЛ, но и российскому хоккею, хоккею во всем мире. Так что я большой его поклонник. Если он побьет рекорд, это поможет нашему виду спорта. Ему нужно оставаться спокойным, настраиваться сначала на один сезон, потом на второй, третий, четвертый. Я думаю, что в итоге он установит новый рекорд», – сказал Гретцки.