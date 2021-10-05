Макаров из-за травмы ноги покинул сборную России (Telesport)

Полузащитник сборной России Денис Макаров не сыграет в квалификационных матчах ЧМ-2022 против Словакии и Словении, утверждает Telesport.
Игрок покинул расположение национальной команды и вернется в «Динамо». У него выявлена травма икроножной мышцы.
Повреждение игрока позже подтвердил главный тренер сборной Валерий Карпин.
Матч Россия – Словакия состоится 8 октября, со словенцами российская команда встретится 11 октября.
В текущем сезоне Макаров провел 9 игр в РПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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