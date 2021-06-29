Finlandia Trophy. Коляда, Алиев, Семененко и Браун выступят с короткими программами

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7 октября в финском Эспоо стартует турнир серии ISU Challenger по фигурному катанию Finlandia Trophy. Мужчины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17.15 по московскому времени

Первая разминка

1. Камден Пулкинен (США)

2. Константин Милюков (Беларусь)

3. Киган Мессинг (Канада)

4. Арлет Леванди (Эстония)

Вторая разминка

7. Габриэле Франгипани (Италия)

Третья разминка

11. Николай Майров (Швеция)...

15. Дмитрий Алиев (Россия) – 19.21

Четвертая разминка

20. Маттео Риццо (Италия)

Пятая разминка

22. Брендан Керри (Австралия)...

24. Джейсон Браун (США)

25. Михаил Коляда (Россия) – 20.55

26. Евгений Семененко (Россия) – 21.02

Расписание Finlandia Trophy. Там выступят Валиева, Косторная, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов

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