Finlandia Trophy. Коляда, Алиев, Семененко, Мессинг и Браун выйдут на лед с произвольными программами

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8 октября на турнире Finlandia Trophy в Эспоо фигуристы представят произвольные программы. Россиянин Михаил Коляда занимает 3-е место после короткой, Дмитрий Алиев – 5-е, Евгений Семененко – 11-е.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 16.00 по московскому времени

Вторая разминка

8. Маттео Риццо (Италия) 

Третья разминка

14. Брендан Керри (Австралия) 

Четвертая разминка

16. Евгений Семененко (Россия) – 18.42

17. Томас Лоренс Гуарино Сабате (Испания)

18. Арлет Леванди (Эстония)

19. Никита Старостин (Германия)

20. Габриэле Франгипани (Италия) 

Пятая разминка

21. Камден Пулкинен (США)

22. Дмитрий Алиев (Россия) – 19.52

23. Николай Майоров (Швеция)

24. Михаил Коляда (Россия) – 20.08

25. Джейсон Браун (США)

26. Киган Мессинг (Канада) 

Положение после короткой программы

1. Киган Мессинг (Канада) – 92,39

2. Джейсон Браун (США) – 92,39

3. Михаил Коляда (Россия) – 82,75

4. Николай Майоров (Швеция) – 81,48

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 78,28

6. Камден Пулкинен (США) – 75,51

7. Габриэле Франгипани (Италия) – 73,37

8. Никита Старостин (Германия) – 70,20

9. Арлет Леванди (Эстония) – 70,14

10. Томас Лоренс Гуарино Сабате (Испания) – 70,13

11. Евгений Семененко (Россия) – 69,63...

13. Брендан Керри (Австралия) – 66,13...

19. Маттео Риццо (Италия) – 62,57

Расписание Finlandia Trophy. Там выступят Валиева, Косторная, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов

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