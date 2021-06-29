Finlandia Trophy. Коляда, Алиев, Семененко, Мессинг и Браун выйдут на лед с произвольными программами

8 октября на турнире Finlandia Trophy в Эспоо фигуристы представят произвольные программы. Россиянин Михаил Коляда занимает 3-е место после короткой, Дмитрий Алиев – 5-е, Евгений Семененко – 11-е.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 16.00 по московскому времени
Вторая разминка
8. Маттео Риццо (Италия)
Третья разминка
14. Брендан Керри (Австралия)
Четвертая разминка
16. Евгений Семененко (Россия) – 18.42
17. Томас Лоренс Гуарино Сабате (Испания)
18. Арлет Леванди (Эстония)
19. Никита Старостин (Германия)
20. Габриэле Франгипани (Италия)
Пятая разминка
21. Камден Пулкинен (США)
22. Дмитрий Алиев (Россия) – 19.52
23. Николай Майоров (Швеция)
24. Михаил Коляда (Россия) – 20.08
25. Джейсон Браун (США)
26. Киган Мессинг (Канада)
Положение после короткой программы
1. Киган Мессинг (Канада) – 92,39
2. Джейсон Браун (США) – 92,39
3. Михаил Коляда (Россия) – 82,75
4. Николай Майоров (Швеция) – 81,48
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 78,28
6. Камден Пулкинен (США) – 75,51
7. Габриэле Франгипани (Италия) – 73,37
8. Никита Старостин (Германия) – 70,20
9. Арлет Леванди (Эстония) – 70,14
10. Томас Лоренс Гуарино Сабате (Испания) – 70,13
11. Евгений Семененко (Россия) – 69,63...
13. Брендан Керри (Австралия) – 66,13...
19. Маттео Риццо (Италия) – 62,57
Расписание Finlandia Trophy. Там выступят Валиева, Косторная, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов