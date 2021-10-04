КДК не отменил красную Азмуну. Форвард «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком», он пропустит 1 матч

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КДК РФС не стал применять к форварду «Зенита» Сердару Азмуну дополнительные санкции за прямое удаление в матче РПЛ с «Сочи» (1:2).

Иранец пытался дотянуться до мяча и попал ногой в бок вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву.

«Зенит» обращался в ЭСК по отмене красной карточки. КДК не отменил красную, но принял решение не применять дополнительных санкций.

Азмун пропустит один матч. Случай с Гильерме – совершенно другой», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, Азмун не сыграет с тульским «Арсеналом», но сможет принять участие в матче со «Спартаком» в 12-м туре.

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