КДК не отменил красную Азмуну. Форвард «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком», он пропустит 1 матч

КДК РФС не стал применять к форварду «Зенита» дополнительные санкции за прямое удаление в матче с (1:2).

Иранец пытался дотянуться до мяча и попал ногой в бок вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву.

обращался в ЭСК по отмене красной карточки. КДК не отменил красную, но принял решение не применять дополнительных санкций.

Азмун пропустит один матч. Случай с Гильерме – совершенно другой», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, Азмун не сыграет с тульским «Арсеналом», но сможет принять участие в матче со «Спартаком» в 12-м туре.