Тебас об уходе Месси и Роналду из Ла Лиги: «Цена телеправ не зависит от имен. Здесь всегда были отличные игроки, Бензема – лучшая девятка в Европе»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о влиянии ухода Лионеля Месси и Криштиану Роналду на коммерческую привлекательность чемпионата.

– У вас было два лучших игрока мира, Месси и Роналду. Теперь их нет.

– Мы знали, что эти игроки уйдут – либо в силу возраста, либо по другим причинам. Цена телеправ на турнир не зависит от имен. Только что в США права на показ Ла Лиги выкупили на 8 лет. Кто знает, кто будет играть в Ла Лиге через 5 лет?

А здесь всегда были отличные футболисты. Для меня Бензема – лучшая девятка в Европе. На самом деле здесь нет причин для пессимизма, – сказал Тебас.

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