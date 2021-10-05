Первый выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период» вошел в топ-10 самых популярных программ Первого канала за неделю с 27 сентября по 3 октября.

«Ледниковый период» занял 10-е место по России. Исследовалась аудитория в городах России с населением от 100 тысяч жителей, возраст – 4+.

Доля зрителей «Ледникового периода» (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, в процентах от всей телеаудитории) составила 9,7%.

Охват (количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения) – 9,9%. Рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, в процентах от населения) – 2,5%.

По Москве «Ледниковый период» занял 7-е место среди самых популярных программ Первого канала за неделю, а также вошел в топ-25 наиболее популярных программ среди всех телеканалов (25-е место). Доля составила 10,3%, охват – 9,1%, рейтинг – 2,5%.

По России в категории «100 самых популярных программ» среди всех телеканалов шоу заняло 33-е место.

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