Судья Казарцев отстранен пожизненно из-за работы на игре ЦСКА и «Краснодара» («Спорт-Экспресс»)

Арбитр Василий Казарцев будет отстранен от футбольной деятельности.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 41-летний судья, скорее всего, к работе больше не вернется.
По данным «РБ Спорт», речь все же идет об однолетнем отстранении.
Казарцев был ответственным за ВАР в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар». В этой встрече в ворота московской команды не был назначен пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.
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