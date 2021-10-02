Судья Казарцев отстранен пожизненно из-за работы на игре ЦСКА и «Краснодара» («Спорт-Экспресс»)

Арбитр Василий Казарцев будет отстранен от футбольной деятельности.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 41-летний судья, скорее всего, к работе больше не вернется.

По данным «РБ Спорт», речь все же идет об однолетнем отстранении.

Казарцев был ответственным за ВАР в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – . В этой встрече в ворота московской команды не был назначен пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.

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