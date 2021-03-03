Евролига. «Зенит» в гостях сыграет с «Жальгирисом», «Панатинаикос» примет «Фенербахче» и другие матчи

В четверг, 6 октября, в рамках 2-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом».

Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Виллербан Франция – 1-0, Монако Монако – 1-0, Милан Италия – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Зенит Россия – 1-0, Маккаби Плейтика Израиль – 1-0, УНИКС Россия – 0-1, Бавария Германия – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Жальгирис Литва – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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