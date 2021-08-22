Finlandia Trophy. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Джеймс и Редфорд покажут короткие программы

Теги сборная России результаты сборная Канады Finlandia Trophy сборная США сборная Германии Ванесса Джеймс пары Евгения Тарасова Александр Степанов Кирстен Мур-Тауэрс Владимир Морозов Эшли Кэйн-Гриббл Эрик Редфорд Майкл Маринаро сборная Беларуси Тимоти ЛеДюк Джессика-Ноэль Калаланг Брайан Джонсон Анастасия Мишина Богдана Лукашевич Нолан Зеегерт Александр Галлямов Анника Хокке Минерва Фабьен Хазе Роберт Кункель Ника Осипова сборная Нидерландов Дмитрий Эпштейн Фигурное катание

7 октября в финском Эспоо стартует турнир серии ISU Challenger по фигурному катанию Finlandia Trophy. Пары покажут короткие программы.

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Пары

Короткая программа

Начало – 14.30 по московскому времени

Первая разминка

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 14.30

2. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Вторая разминка

4. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада)

5. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)...

7. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США)

Третья разминка

8. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь)

9. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

11. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 16.08

Расписание Finlandia Trophy. Там выступят Валиева, Косторная, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные