Finlandia Trophy. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Джеймс и Редфорд покажут короткие программы

7 октября в финском Эспоо стартует турнир серии ISU Challenger по фигурному катанию Finlandia Trophy. Пары покажут короткие программы.
ISU Challenger
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Пары
Короткая программа
Начало – 14.30 по московскому времени
Первая разминка
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 14.30
2. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Вторая разминка
4. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада)
5. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)...
7. Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон (США)
Третья разминка
8. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь)
9. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
11. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 16.08
Расписание Finlandia Trophy. Там выступят Валиева, Косторная, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов