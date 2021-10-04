«Спартак» о решении КДК по Азмуну: «Ничего удивительного. Удивились бы, если бы приняли другое решение»

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение КДК не отменять красную карточку форварда «Зенита» Сердара Азмуна, полученную в матче с «Сочи» (1:2).

«Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так – ничего удивительного», – сказал Зеленов.

Иранец был удален, когда пытался дотянуться до мяча и попал ногой в бок вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву.

Азмун в результате одноматчевой дисквалификации не сыграет с тульским «Арсеналом», но сможет принять участие в матче со «Спартаком» в 12-м туре.

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