«Магнитка» выиграла 12 матчей подряд. Следующая игра – с «Сочи» Назарова

«Металлург» обыграл «Ак Барс» (3:1) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, команде тренера Ильи Воробьева удалось продолжить победную серию, которая теперь насчитывает 12 игр подряд.
Магнитогорцы выиграли 14 из 15 матчей на старте этого сезона. «Магнитка» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков.
На текущий момент магнитогорский клуб лишь раз проиграл в этом сезоне – 7 сентября «Салавату Юлаеву» (2:7).
В следующем матче, 11 октября, «Магнитка» на домашнем льду встретится с «Сочи», который недавно возглавил Андрей Назаров.