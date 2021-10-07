«Магнитка» выиграла 12 матчей подряд. Следующая игра – с «Сочи» Назарова

обыграл «Ак Барс» (3:1) на выезде в матче регулярного чемпионата .

Таким образом, команде тренера удалось продолжить победную серию, которая теперь насчитывает 12 игр подряд.

Магнитогорцы выиграли 14 из 15 матчей на старте этого сезона. «Магнитка» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков.

На текущий момент магнитогорский клуб лишь раз проиграл в этом сезоне – 7 сентября «Салавату Юлаеву» (2:7).

В следующем матче, 11 октября, «Магнитка» на домашнем льду встретится с , который недавно возглавил Андрей Назаров.