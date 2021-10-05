Григорьянц о красной Азмуну: «По повторам установили, что он был первым на мяче. Оснований для дополнительной дисквалификации не нашли»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение о сохранении в силе одноматчевой дисквалификации нападающего .

– Сегодня прошло заседание КДК. Вы знаете, что «Зенит» прислал письмо в РФС с просьбой отменить красную карточку. КДК отправил этот запрос в экспертно-судейскую комиссию. Сегодня мы получили заключение, что красная карточка применена к игроку правильно.

Мы также получили письменное объяснение от самого Азмуна. Он находится сейчас в расположении сборной Ирана. Изучили также все видеоматериалы и от основного телевещателя, и от клуба «Зенит». В итоге пришли к выводу, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации. Азмун пропустит только одну игру (с тульским «Арсеналом» – прим. Sports.ru). Мы в данном случае руководствовались решением ЭСК.

– Почему не стали тогда применять дополнительные санкции к Азмуну?

– Характер дисциплинарного нарушения Азмуна не требует после себя применения дополнительных санкций.

– Как квалифицируется действия Азмуна в том эпизоде?

– Как грубая игра, которая повлекла за собой дисциплинарное взыскание на поле. Повторюсь, ЭСК посчитала, что арбитр поступил правильно. А дальше уже КДК рассматривал вопрос о возможном применении дополнительной дисквалификации. Мы для этого оснований не нашли.

– Как видит эпизод сам Азмун?

– Он принес извинения Джанаеву. Азмун считает, что это была игра за мяч. Кстати, когда мы исследовали видеоповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.

– В чем тогда виноват Азмун?

– Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра. В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру – вполне достаточное наказание, – заявил Григорьянц.