Кьеза об удалении Бонуччи Карасевым: «Не видел, чтобы на таком уровне так легко давали две желтые. Предупреждение за споры бессмысленное»

Вингер и сборной Италии Федерико Кьеза выразил несогласие с решениями арбитра , обслуживавшего матч итальянцев с Испанией в полуфинале наций (1:2).

Российский судья удалил защитника Леонардо Бонуччи после двух желтых карточек: за разговоры и удар локтем хавбека Серджи Бускетса.

«Думаю, что удаление – очень суровое решение. На уровне сборных я никогда не видел такой бессмысленной желтой карточки за споры с судьей.

Бонуччи – капитан. Это ошибка судьи, потому что игрок сборной просто поскользнулся, поэтому капитан имеет право запросить дополнительную информацию.

Никогда не видел, чтобы на таком уровне так легко давали две желтые», – заявил Кьеза.

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