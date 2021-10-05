Кьеза об удалении Бонуччи Карасевым: «Не видел, чтобы на таком уровне так легко давали две желтые. Предупреждение за споры бессмысленное»

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу судьи Сергей Карасев Лига наций УЕФА Федерико Кьеза Футбол

Вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза выразил несогласие с решениями арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего матч итальянцев с Испанией в полуфинале Лиги наций (1:2).

Российский судья удалил защитника Леонардо Бонуччи после двух желтых карточек: за разговоры и удар локтем хавбека Серджи Бускетса.

«Думаю, что удаление – очень суровое решение. На уровне сборных я никогда не видел такой бессмысленной желтой карточки за споры с судьей.

Бонуччи – капитан. Это ошибка судьи, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся, поэтому капитан имеет право запросить дополнительную информацию.

Никогда не видел, чтобы на таком уровне так легко давали две желтые», – заявил Кьеза.

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