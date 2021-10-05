Саудовцы купили «Ньюкасл». АПЛ получила гарантии, что королевство не будет контролировать клуб

Консорциум, включающий Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund), PCP Capital Partners и RB Sports & Media, стал новым владельцем «Ньюкасла».
Премьер-лига сообщила, что все юридические разногласия между сторонами улажены, а гарантии того, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб, получены.
Таким образом, Майк Эшли, находившийся во главе клуба на протяжении 14 лет, завершил процедуру его продажи. Как сообщалось ранее, сделка оценивается в 300 миллионов фунтов.
Саудовцы все-таки покупают «Ньюкасл». У большинства фанатов – праздник, у правозащитников – вопросы к АПЛ