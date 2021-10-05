Саудовцы купили «Ньюкасл». АПЛ получила гарантии, что королевство не будет контролировать клуб

Консорциум, включающий Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund), PCP Capital Partners и RB Sports & Media, стал новым владельцем «Ньюкасла».

Премьер-лига сообщила, что все юридические разногласия между сторонами улажены, а гарантии того, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб, получены.

Таким образом, , находившийся во главе клуба на протяжении 14 лет, завершил процедуру его продажи. Как сообщалось ранее, сделка оценивается в 300 миллионов фунтов.

Саудовцы все-таки покупают «Ньюкасл». У большинства фанатов – праздник, у правозащитников – вопросы к АПЛ