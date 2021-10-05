Сборная России помогла тяжелобольному 11-летнему Эмиру, нуждавшемуся в спецоборудовании: «Хотим, чтобы это стало нормой и традицией»

оказала помощь 11-летнему Эмиру Зиннатуллину из Казани, имеющему ряд тяжелых заболеваний.

Как передает журналист Иван Карпов, из-за асфиксии, случившейся во время родов, мальчик с детства прикован к постели, у него повреждены участки мозга, отвечающие за дыхание, зрение, глотание пищи, он страдает от эпилептических припадков и различных неврологических заболеваний. Каждые 10 минут ему необходимо откачивать слюну из легких при помощи специального аппарата.

Отмечается, что реабилитационные центры в России не могли оказать ребенку помощь, и пришлось делать операции в немецком Бранденбурге, где ему выпрямили ноги, колени, стопы, а также удлинили сухожилия.

Мальчику требовались ортезы с фиксацией ног и распоркой, чтобы не было рецидива, а также особый корсет для избежания сложной операции на позвоночнике, однако предложенные в России варианты были неподходящего качества.

Узнав о ситуации, игроки сборной России собрали деньги для оплаты расходов на оборудование подходящего уровня.

«История простая. Попросили помочь ребенку. Подумали, сделали. Хотим, чтобы это стало нормой и традицией. Хочется, чтобы на каждом сборе нашей команды были такие действия наших игроков.

За один день все собрали. Благодарен всем без исключения. В сборной собраны настоящие люди», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.