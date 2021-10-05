Квалификация ЧМ-2022. Аргентина в гостях у Парагвая, Бразилия против Венесуэлы

В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.

Сборная Аргентины играет на выезде с Парагваем, Бразилия – с Венесуэлой, Уругвай принимает Колумбию.

Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022