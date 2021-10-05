Квалификация ЧМ-2022. Аргентина в гостях у Парагвая, Бразилия против Венесуэлы

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В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.

Сборная Аргентины играет на выезде с Парагваем, Бразилия – с Венесуэлой, Уругвай принимает Колумбию.

Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке

Парагвай – Аргентина 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 октября, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика
ПарагвайСильва, Рохас, Гомес, Альдерете, Алонсо, Вильясанти, Морель, Альмирон, Арсамендия, Ромеро, Санабрия.
АргентинаМартинес, Акунья, Ромеро, Отаменди, Молина, Паредес, Ло Чельсо, де Пауль, Ди Мария, Корреа, Месси.
Предупреждение:
Вильясанти (21).

 

Уругвай – Колумбия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 октября, 02.00, «Estadio Gran Parque Central»
превью матча онлайн статистика
УругвайМуслера, Винья, Хименес, Годин, Нандес, Весино, Вальверде, Родригес, Бентанкур, де Арраскаэта, Суарес.
КолумбияОспина, Мина, Медина, Куэста, Куадрадо, Урибе, Барриос, Диас, Мохика, Фалькао, Борре.
Предупреждение:
Бентанкур (15).

 

Венесуэла – Бразилия
Дата проведения
8 октября, 02.30, «Estadio Olimpico de la UCV»
превью матча онлайн статистика
ВенесуэлаГратероль, Феррареси, Эрнандес, Мехиас, Ринкон, Гонсалес, Мартинес, Сотельдо, Мачис, Рамирес, Пеньяранда.
БразилияАлиссон, Тиаго Силва, Данило, Маркиньос, Арана, Жерсон, Фабиньо, Эвертон Рибейро, Лукас Пакета, Габриэл Барбоза, Габриэл Жезус.

 

Эквадор – Боливия
Дата проведения
8 октября, 03.30, «Estadio Monumental Isidro Romero Carbo»
превью матча онлайн статистика

 

Перу – Чили
Дата проведения
8 октября, 04.00, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

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