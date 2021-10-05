Квалификация ЧМ-2022. Аргентина в гостях у Парагвая, Бразилия против Венесуэлы

В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.
Сборная Аргентины играет на выезде с Парагваем, Бразилия – с Венесуэлой, Уругвай принимает Колумбию.
Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке
- Дата проведения
- 8 октября, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
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Парагвай –
Сильва, Рохас, Гомес, Альдерете, Алонсо, Вильясанти, Морель, Альмирон, Арсамендия, Ромеро, Санабрия.
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Аргентина –
Мартинес, Акунья, Ромеро, Отаменди, Молина, Паредес, Ло Чельсо, де Пауль, Ди Мария, Корреа, Месси.
- Предупреждение:
- Вильясанти (21).
- Дата проведения
- 8 октября, 02.00, «Estadio Gran Parque Central»
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Уругвай –
Муслера, Винья, Хименес, Годин, Нандес, Весино, Вальверде, Родригес, Бентанкур, де Арраскаэта, Суарес.
- Предупреждение:
- Бентанкур (15).
- Дата проведения
- 8 октября, 02.30, «Estadio Olimpico de la UCV»
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Венесуэла –
Гратероль, Феррареси, Эрнандес, Мехиас, Ринкон, Гонсалес, Мартинес, Сотельдо, Мачис, Рамирес, Пеньяранда.
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Бразилия –
Алиссон, Тиаго Силва, Данило, Маркиньос, Арана, Жерсон, Фабиньо, Эвертон Рибейро, Лукас Пакета, Габриэл Барбоза, Габриэл Жезус.
- Дата проведения
- 8 октября, 03.30, «Estadio Monumental Isidro Romero Carbo»
- Дата проведения
- 8 октября, 04.00, «Estadio Nacional del Per?»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.