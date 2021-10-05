«Зенит» о решении КДК по Азмуну: «Рассчитывали на полную отмену красной карточки»

Пресс-секретарь Антон Макаренко прокомментировал решение КДК не отменять красную карточку, показанную форварду в матче 10-го тура против (1:2).

«Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик. И она услышана – знаем, что мнения экспертов разделились.

Но решение принято, рассматриваемый эпизод не признан умышленной или намеренной грубостью. Оба футболиста привыкли идти до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам остается только принять это решение», – сказал Макаренко.

Азмун в результате одноматчевой дисквалификации не сыграет с тульским «Арсеналом», но сможет принять участие в матче со «Спартаком» в 12-м туре.

КДК не отменил красную Азмуну. Форвард «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком», он пропустит 1 матч