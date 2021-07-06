Промахи Рэшфорда, Санчо и Сака в серии пенальти, Доннарумма – лучший на Евро, «Спартак» сокрушил «Сочи», ван Гал примет сборную Нидерландов и другие новости футбола

1. 🏆 Италия обыграла Англию по пенальти в финале Евро-2020. Маркус Рэшфорд пробил в штангу, а удары Джейдона Санчо и Букайо Сака отразил Джанлуиджи Доннарумма. Причем Рэшфорд и Санчо вышли на поле на 120-й минуте как раз под 11-метровые. Джордан Пикфорд справился с ударами Андреа Белотти и Жоржиньо, но этого не хватило.

Лучшим игроком финального матча стал защитник Леонардо Бонуччи, сравнявший счет на 67-й минуте.

Для Италии это вторая в истории победа на чемпионате Европы, а Роберто Манчини взял первый тренерский трофей на уровне сборных, добившись успеха на дебютном крупном турнире.

2. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро c 5 мячами. Он опередил Шика за счет голевой передачи. Кроме того, Роналду – лидер турнира по системе «гол+пас» с 6 очками. Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер стал лучшим ассистентом чемпионата с 4 голевыми передачами.

3. «Спартак» разгромил «Сочи» (4:0) в стартовом туре Кубка Париматч Премьер. Голами отметились Бакаев, Мирзов, Соболев и Мозес.

4. УЕФА рассматривает расширение Евро с 24 до 32 команд с 2028 года.

5. Луи Ван Гал возглавит сборную Нидерландов в 3-й раз. Контракт – на 2 года. Он уже дважды работал с командой

6. Трансферные новости. «Фенербахче» предложит «Зениту» 4 млн евро за Дриусси. «Краснодар» согласовал контракт с зарплатой 2 млн евро с форвардом «Альмерии» Умаром. 18-летний хавбек «Зенита» Михайлов перейдет в «Шальке» на правах аренды.

7. Товарищеские матчи. «Зенит» обыграл «Карлсруэ», «Локомотив» победил «Целе» благодаря автоголу, «Арсенал» был сильнее «Карабаха».

8. Лео Месси играл с травмой в финале Кубка Америки, рассказал тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Впрочем, сам футболист заявил, что повреждения у него нет, лишь небольшой дискомфорт.

9. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потратит более 100 млн рублей на строительство стадиона в Волгограде.

10. Перекупщики заработали почти 500 млн рублей на продаже билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге.

Цитаты дня.

Месси о Кубке Америки: «Мы чемпионы, мать вашу. Вперед, #####!»

Родриго де Пауль: «Месси – лучший игрок всех времен»

Тите о финале Кубка Америки: «Был антифутбол, нырки ради фолов, поле плохое. Организация турнира оставляла желать лучшего»

Гари Линекер: «Месси получит еще один «Золотой мяч». Неоспоримый 🐐 мирового футбола»

Ули Хенесс: «Бавария» всерьез воспринимает кризис. Хотя когда тебя спонсирует Катар или Абрамович, тратить можно свободно»

Кейн о поражении в финале Евро: «Проиграть по пенальти – худшее чувство. Италия не создала много моментов»

Аршавин о пенальти в финале Евро: «Такие бездарности. У меня нет никакого удовольствия от просмотра финала»

Манчини о победе в финале Евро: «Италия сразу же пропустила, но потом мы доминировали. Счастливы, что победили, хорошо играя»

Саутгейт о пенальтистах: «Это был мой выбор, за это отвечаю я»