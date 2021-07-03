Месси играл с травмой в финале Кубка Америки. Есть проблемы с задней поверхностью бедра

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что форвард Лионель Месси играл в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0) с травмой.

«У него была проблема с задней поверхностью бедра, но он играл. Это многое говорит о том, какой Лео футболист.

Работа с Месси – уникальный опыт. Если бы люди знали его так, как мы, то любили бы его гораздо сильнее», – сказал Скалони.

34-летний нападающий, дебютировавший за сборную Аргентины в 2005 году, выиграл первый трофей с национальной командой.

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