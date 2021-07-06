Роналду – лучший бомбардир Евро-2020 c 5 мячами. Он опередил Шика за счет голевой передачи

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

Нападающий, представляющий , провел на турнире четыре игры и забил пять голов. Те же пять мячей на забил форвард сборной Чехии Патрик Шик.

Роналду стал лучшим бомбардиром турнира потому, что при равенстве голов для УЕФА приоритетом является количество результативных передач. Роналду сделал голевой пас в игре против Германии, а Шик ни разу не ассистировал партнерам. Коме того, Роналду сыграл 360 минут на турнире, Шик – 404.

Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.