Роналду – лучший бомбардир Евро-2020 c 5 мячами. Он опередил Шика за счет голевой передачи

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.
Нападающий, представляющий «Ювентус», провел на турнире четыре игры и забил пять голов. Те же пять мячей на Евро-2020 забил форвард сборной Чехии Патрик Шик.
Роналду стал лучшим бомбардиром турнира потому, что при равенстве голов для УЕФА приоритетом является количество результативных передач. Роналду сделал голевой пас в игре против Германии, а Шик ни разу не ассистировал партнерам. Коме того, Роналду сыграл 360 минут на турнире, Шик – 404.
Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.