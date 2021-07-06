Роналду – лучший бомбардир Евро-2020 c 5 мячами. Он опередил Шика за счет голевой передачи

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.

Нападающий, представляющий «Ювентус», провел на турнире четыре игры и забил пять голов. Те же пять мячей на Евро-2020 забил форвард сборной Чехии Патрик Шик.

Роналду стал лучшим бомбардиром турнира потому, что при равенстве голов для УЕФА приоритетом является количество результативных передач. Роналду сделал голевой пас в игре против Германии, а Шик ни разу не ассистировал партнерам. Коме того, Роналду сыграл 360 минут на турнире, Шик – 404.

Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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