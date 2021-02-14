Слуцкий потратит более 100 млн рублей на строительство стадиона в Волгограде

Главный тренер поделился новостями о строительстве стадиона в Волгограде.

– Как ваша «Бомбонера»? Я слежу за инстаграмом, и там дело близится к концу.

– Ну нет, не к концу. Но, по крайней мере, дело идет. И уже таких официальных препонов нам никто не строит.

Кстати, я хочу поблагодарить Александра Валерьевича [Дюкова], потому что, когда были очень серьезные препоны – нам не хотели ничего разрешать, я его попросил, он вмешался в ситуацию и разрешил ее таким образом, что сейчас уже вопрос, может, человеческого фактора – что-то забыли привезти, не ту арматуру доставили.

Все, что касается работы РФС в том, с чем я столкнулся, у меня вызывает большое уважение. Вопрос просто в том, как государство сделает так, чтобы тот же детско-юношеский футбол оказался в одних руках, а не часть под эгидой РФС, часть – под министерством спорта.

– Сколько личных денег вы вложили?

– «Бомбонера» будет больше 100 миллионов рублей стоить.

– Личных денег?

– Ну а чьих же еще?

– Офигеть.

– Ну а что сделаешь? – сказал Слуцкий.

Василий Березуцкий дал 5 млн рублей Слуцкому на стадион в Волгограде, проект – 86 млн