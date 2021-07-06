Кейн о поражении в финале Евро: «Проиграть по пенальти – худшее чувство. Италия не создала много моментов»

Капитан сборной Англии Харри Кейн высказался после поражения в финале от Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

«Парни не могли выложиться сильнее. Худшее чувство в мире – проиграть по пенальти. Это был фантастический турнир – мы должны гордиться и держать голову высоко. Какое-то время будет больно.

Мы играли против очень хорошей команды. Мы отлично начали. Возможно, слишком глубоко сели. Иногда, когда забиваешь так рано, легко поддаться желанию и попытаться смягчить давление.

Выглядело так, что мы достаточно контролировали игру. Много моментов не создала. В дополнительное время мы прибавили, у нас было несколько полумоментов», – сказал Кейн.