Кейн о поражении в финале Евро: «Проиграть по пенальти – худшее чувство. Италия не создала много моментов»

Капитан сборной Англии Харри Кейн высказался после поражения в финале Евро-2020 от Италии (1:1, 2:3 по пенальти).
«Парни не могли выложиться сильнее. Худшее чувство в мире – проиграть по пенальти. Это был фантастический турнир – мы должны гордиться и держать голову высоко. Какое-то время будет больно.
Мы играли против очень хорошей команды. Мы отлично начали. Возможно, слишком глубоко сели. Иногда, когда забиваешь так рано, легко поддаться желанию и попытаться смягчить давление.
Выглядело так, что мы достаточно контролировали игру. Много моментов Италия не создала. В дополнительное время мы прибавили, у нас было несколько полумоментов», – сказал Кейн.