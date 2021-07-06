Рэшфорд, Санчо, Сака, Белотти и Жоржиньо не забили пенальти в серии в финале Евро

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы, взяв верх над командой (1:1, по пенальти – 3:2).

Пятеро из десяти футболистов, бивших с точки в послематчевой серии, не реализовали одиннадцатиметровые удары.

Со стороны англичан не забили нападающий , попавший в штангу, а также полузащитники и Букайо Сака, чьи удары отразил вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

В составе итальянцев не забили нападающий и полузащитник . Их удары парировал голкипер Джордан Пикфорд.