Манчини привел Италию к победе на дебютном Евро/ЧМ. Игроком он дважды вылетал в полуфинале

Сборная Италии обыграла Англию (1:1, 3:2 по пенальти) в финале .

Таким образом, привел команду к победе на своем дебютном крупном турнире в качестве главного тренера. Для него это первый тренерский трофей на уровне сборных. Он завоевал 13 трофеев в качестве клубного тренера.



Манчини принял сборную Италии в 2018 году, когда «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в России.

Как игрок, Манчини в составе сборной Италии дважды вылетал с больших турниров на стадии полуфинала. Это случилось на Евро-1988 и на ЧМ-1990.