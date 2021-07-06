Манчини привел Италию к победе на дебютном Евро/ЧМ. Игроком он дважды вылетал в полуфинале

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Сборная Италии обыграла Англию (1:1, 3:2 по пенальти) в финале Евро-2020.

Таким образом, Роберто Манчини привел команду к победе на своем дебютном крупном турнире в качестве главного тренера. Для него это первый тренерский трофей на уровне сборных. Он завоевал 13 трофеев в качестве клубного тренера.

Манчини принял сборную Италии в 2018 году, когда «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в России. 

Как игрок, Манчини в составе сборной Италии дважды вылетал с больших турниров на стадии полуфинала. Это случилось на Евро-1988 и на ЧМ-1990.

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