Гари Линекер: «Месси получит еще один «Золотой мяч». Неоспоримый 🐐 мирового футбола»

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил сборную Аргентины и Лионеля Месси лично с победой в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

«Поздравляю Аргентину с победой в Кубке Америки. Месси был много раз близок к победе со сборной и добился успеха на крупном турнире после такого долгого ожидания.

Месси был невероятно хорош на этом турнире, он получит еще один «Золотой мяч». Неоспоримый 🐐 мирового футбола», – написал Линекер.

Эмоджи 🐐 используется для замены аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – с английского «величайший игрок всех времен» – Sports.ru).

На данный момент у Месси шесть «Золотых мячей». Это рекорд.

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