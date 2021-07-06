🏆Италия выиграла Евро второй раз в истории

Сборная Италии обыграла Англию в финале -2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы.

Счет уже на 2-й минуте открыл защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, замкнувший подачу Кирана Триппьера. Леонардо Бонуччи сравнял счет на 67-й минуте, добив мяч в сетку после розыгрыша углового.

В дополнительное время команды не выявили победителя, а в серии пенальти успешнее были итальянцы. Джордан Пикфорд взял удары Андреа Белотти и Жоржиньо, Маркус Рэшфорд пробил в штангу, а Джанлуиджи Доннарумма справился с ударами Джейдона Санчи и Букайо Сака.

Для итальянцев это вторая победа на континентальном первенстве. Ранее команда побеждала на Евро в 1968 году, после чего проиграла два финала – в 2000 и 2012 годах. Кроме того, итальянцы четырежды становились чемпионами мира.

Для Роберто Манчини, принявшего команду в 2018 году, когда Италия не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в России, это первый тренерский трофей на уровне сборных. Он завоевал 13 трофеев в качестве клубного тренера.