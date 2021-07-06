Саутгейт о пенальтистах: «Это был мой выбор, за это отвечаю я»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после игры с Италией (1:1, 2:3 по пенальти) в финале взял на себя ответственность за выбор пенальтистов.

Перед серий пенальти он выпустил на поле и – они вышли на 120-й минуте вместо Джордана Хендерсона и Кайла Уокера. Рэшфорд в послематчевой серии пробил в штангу, а удар Санчо отразил Джанлуиджи Доннарумма. Кроме того, итальянский вратарь справился с финальным ударом .

«За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, который целиком лежит на мне.

Мы были хорошо готовы и здорово начали, но, к сожалению, не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит корить себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше», – отметил тренер.