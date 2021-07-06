Манчини о победе в финале Евро: «Италия сразу же пропустила, но потом мы доминировали. Счастливы, что победили, хорошо играя»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями после победы на Евро-2020. В финале итальянцы победили сборную Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

«Англия хорошо играла. Мы сразу же пропустили, было тяжело, но с этого момента мы доминировали.

Парни просто великолепны, не знаю, что еще сказать. Эта победа важна для всех, для всех болельщиков.

Мы счастливы, что победили, играя хорошо. Надеюсь, что фанаты сейчас празднуют. Сейчас мы счастливы, и только это имеет значение», – сказал Манчини.

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