Тите о финале Кубка Америки: «Был антифутбол, нырки ради фолов, поле плохое. Организация турнира оставляла желать лучшего»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мыслями после поражения от Аргентины (0:1) в финале Кубка Америки.
«Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску.
Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро [Домингесе], президенте КОНМЕБОЛ.
Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч.
Рефери [уругваец Эстебан Остоич] не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать игру», – сказал Тите.
Неймар провел фантастический матч, но Аргентину спасали контратаки и великолепный Мартинес