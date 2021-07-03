Тите о финале Кубка Америки: «Был антифутбол, нырки ради фолов, поле плохое. Организация турнира оставляла желать лучшего»

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Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мыслями после поражения от Аргентины (0:1) в финале Кубка Америки. 

«Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску.

Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро [Домингесе], президенте КОНМЕБОЛ. 

Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч.

Рефери [уругваец Эстебан Остоич] не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать игру», – сказал Тите.

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