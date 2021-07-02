Шик догнал Роналду, забив 5-й мяч на Евро-2020. У чеха один гол с пенальти, у португальца – три

Сборные Дании и Чехии (2:1, второй тайм) играют в 1/4 финала Евро-2020.

На 49-й минуте чешский нападающий , представляющий , в касание поразил ворота соперника, замкнув передачу защитника .

Теперь на счету Шика 5 мячей на . Он догнал лидера – португальского форварда , уже покинувшего турнир.

При этом Шик из пяти голов забил с пенальти лишь один, в то время как у Роналду 3 мяча с точки.

Подробно со статистикой 25-летнего чеха можно ознакомиться здесь.