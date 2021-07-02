Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Шальке», «Локомотив» – с «Рапидом», «Динамо» против ЛАСК

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона.
Товарищеские матчи
Австрия
Зенит Россия – Шальке Германия – 0:0 (второй тайм)
«Зенит»: Кержаков (Одоевский, 46), Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Малком, Мостовой, Дриусси.
Запасные: Скроботов, Сандрачук, Вендел, Шамкин, Симутенков, Родионов, Ногтев, Белохонов.
«Шальке»: Фэрманн, Аувеян, Латца, Бюльтер, Пальссон, Теродде, Ранфтль, Беккер, Тиав, Камински, Михайлов.
Локомотив Россия – Рапид Австрия – 0:0 (второй тайм)
«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Сильянов, Мурило, Пабло, Куликов, Жемалетдинов, Миранчук, Лисакович, Смолов, Камано.
Динамо Москва Россия – ЛАСК Австрия – 0:2 (первый тайм)
«Динамо»: Будачев, Лаксальт, Плиев, Ордец, Паршивлюк, Кутицкий, Моро, Захарян, Грулев, Н’Жи, Тюкавин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.