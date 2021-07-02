Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Шальке», «Локомотив» – с «Рапидом», «Динамо» против ЛАСК

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Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона.

Товарищеские матчи

Австрия

Зенит Россия – Шальке Германия – 0:0 (второй тайм)

«Зенит»: Кержаков (Одоевский, 46), Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Малком, Мостовой, Дриусси.

Запасные: Скроботов, Сандрачук, Вендел, Шамкин, Симутенков, Родионов, Ногтев, Белохонов.

«Шальке»: Фэрманн, Аувеян, Латца, Бюльтер, Пальссон, Теродде, Ранфтль, Беккер, Тиав, Камински, Михайлов.

Локомотив Россия – Рапид Австрия – 0:0 (второй тайм)

 «Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Сильянов, Мурило, Пабло, Куликов, Жемалетдинов, Миранчук, Лисакович, Смолов, Камано.

Динамо Москва Россия – ЛАСК Австрия – 0:2 (первый тайм)

«Динамо»: Будачев, Лаксальт, Плиев, Ордец, Паршивлюк, Кутицкий, Моро, Захарян, Грулев, Н’Жи, Тюкавин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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