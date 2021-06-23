«Наши футболисты потеряли нить, которая связывала их и народ, живущий за МКАДом на 15-20 тысяч рублей». Дмитрий Васильев призвал Черчесова уйти в отставку

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев написал открытое письмо тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову с призывом уйти в отставку.

На Евро-2020 команда под руководством Черчесова заняла последнее место в группе, разгромно проиграв Дании и Бельгии.

«Три года назад мы всей страной рукоплескали достойному выступлению сборной России по футболу на домашнем ЧМ-2018. Сегодня мы наблюдали за абсолютно бездарной, а главное – безвольной игрой наших футболистов на чемпионате Европы.

Такое случается, когда спортсмены начинают играть не за флаг, а за деньги. Неоправданно завышенные зарплаты наших футболистов сыграли с ними злую шутку: они потеряли мотивацию и самовозвели себя в ранг звезд.

Они потеряли ту нить, которая связывает спортсмена, выступающего за страну, и народ, живущий за МКАДом на зарплату в 15-20 тысяч рублей. Страна простила бы им любое поражение, если бы игроки боролись за каждый мяч как в последний раз! К сожалению, ничего подобного на поле мы не увидели», – говорится в письме.

«Станислав Саламович, у Вас есть возможность уйти с высоко поднятой головой, снискав глубокое уважение у граждан нашей страны», – написал Васильев.

Между Черчесовым и болельщиками – пропасть. Сборной не нужен тренер с государственной задачей