Варан будет получать 12 млн евро в год в «МЮ». «Реал» предлагал ему 7 млн (АВС)

Будущее защитника «Реала» Рафаэля Варана остается неопределенным.
«Манчестер Юнайтед» готов предложить за футболиста 45 млн евро, однако «Реал» хочет получить как минимум 60 млн.
Варан уже согласовал условия контракта с английским клубом. В случае перехода он будет получать 12 млн евро в год по 5-летнему соглашению.
«Реал» предлагал Варану контракт на 4 года с зарплатой в 7 млн евро. Француз хотел зарабатывать в «Мадриде» 12 млн евро, потому что такую зарплату в клубе получает новичок Давид Алаба.
Со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.