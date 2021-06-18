Варан будет получать 12 млн евро в год в «МЮ». «Реал» предлагал ему 7 млн (АВС)

Будущее защитника «Реала» остается неопределенным.

готов предложить за футболиста 45 млн евро, однако «Реал» хочет получить как минимум 60 млн.

Варан уже согласовал условия контракта с английским клубом. В случае перехода он будет получать 12 млн евро в год по 5-летнему соглашению.

«Реал» предлагал Варану контракт на 4 года с зарплатой в 7 млн евро. Француз хотел зарабатывать в 12 млн евро, потому что такую зарплату в клубе получает новичок .

Со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.