Варан будет получать 12 млн евро в год в «МЮ». «Реал» предлагал ему 7 млн (АВС)

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Будущее защитника «Реала» Рафаэля Варана остается неопределенным.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за футболиста 45 млн евро, однако «Реал» хочет получить как минимум 60 млн.

Варан уже согласовал условия контракта с английским клубом. В случае перехода он будет получать 12 млн евро в год по 5-летнему соглашению.

«Реал» предлагал Варану контракт на 4 года с зарплатой в 7 млн евро. Француз хотел зарабатывать в «Мадриде» 12 млн евро, потому что такую зарплату в клубе получает новичок Давид Алаба.

Со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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