«Таких дебилов нужно ставить на место». Туктамышева об оскорблениях Хубулова в адрес Касаткиной

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию ответила на вопрос болельщика о том, как она повела бы себя на месте теннисистки Дарьи Касаткиной.

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил Касаткину после ее поражения во втором круге «Уимблдона» от экс-пятой ракетки мира Алены Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).

Хубулов написал девушке: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч. Иди #####, шмара #######».

В ответ на это Касаткина написала в сторис: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

– Если бы была на месте Даши Касаткиной, как бы ответила обидчику?

– Я считаю, что Даша все сделала правильно, потому что таких дебилов нужно ставить на место.

Ни один нормальный мужчина никогда не напишет даме такие слова и не будет оскорблять, – сказала Туктамышева.

«Вести 30:0 и ######## матч. Конченная ########». Футболист «Алании» написал гадостей в директ теннисистке Касаткиной

Хубулов извинился перед Касаткиной за оскорбления. Он оштрафован на три зарплаты