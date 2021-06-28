АПЛ лидирует по общей стоимости игроков – 8,56 млрд евро, Италия – 2-я с 4,96 млрд, РПЛ – 10-я с 979 млн (Transfermarkt)

Transfermarkt представила рейтинг мировых лиг с самой высокой совокупной стоимостью футболистов.
Премьер-лига Англии стала первой, итальянская Серия А заняла второе место, а высшая лига Испании – третье.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Англия, Премьер-лига – 8,56 млрд евро.
2. Италия, Серия А – 4,96 млрд евро.
3. Испания, Ла Лига – 4,89 млрд евро.
4. Германия, Бундеслига – 4,33 млрд евро.
5. Франция, Лига 1 – 3,45 млрд евро.
6. Португалия, Примейра – 1,21 млрд евро.
7. Англия, Чемпионшип – 1,12 млрд евро.
8. Бразилия, Серия А – 1,04 млрд евро.
9. Нидерланды, Эредивизи – 1,01 млрд евро.
10. Россия, Премьер-лига – 979 млн евро.