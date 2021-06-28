АПЛ лидирует по общей стоимости игроков – 8,56 млрд евро, Италия – 2-я с 4,96 млрд, РПЛ – 10-я с 979 млн (Transfermarkt)

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Transfermarkt представила рейтинг мировых лиг с самой высокой совокупной стоимостью футболистов.

Премьер-лига Англии стала первой, итальянская Серия А заняла второе место, а высшая лига Испании – третье.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Англия, Премьер-лига – 8,56 млрд евро.

2. Италия, Серия А – 4,96 млрд евро.

3. Испания, Ла Лига – 4,89 млрд евро.

4. Германия, Бундеслига – 4,33 млрд евро.

5. Франция, Лига 1 – 3,45 млрд евро.

6. Португалия, Примейра – 1,21 млрд евро.

7. Англия, Чемпионшип – 1,12 млрд евро.

8. Бразилия, Серия А – 1,04 млрд евро.

9. Нидерланды, Эредивизи – 1,01 млрд евро.

10. Россия, Премьер-лига – 979 млн евро.

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