Семак о Петковиче: «В «Зенит» сватали порядка двух десятков тренеров за последнее время, но пока никто так и не пришел. Это слухи»

Главный тренер высказался о слухах, связанных с возможным назначением другого специалиста в клуб из Санкт-Петерубрга.

– Сейчас вокруг «Зенита» ходит много слухов, в том числе и о вас. Как вы реагируете, например, на то, что «Зенит» ведет переговоры с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, и в случае его согласия клуб якобы расторгнет с вами контракт?

– Вы сами сказали, что это слухи, почвы под ними нет никакой, в любом случае мое дело – выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется.

Ну а слухи… В «Зенит» за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел (улыбается). Так что работаем дальше, – сказал Семак.

Тренер Швейцарии пять лет помогал мигрантам, бездомным и безработным. Это улучшило его работу