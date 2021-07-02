Василий Уткин: «Вопрос об отставке Черчесова решен, насколько могу судить. Теперь он токсичный сотрудник, а не тренер ЧМ-2018»

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Журналист Василий Уткин сообщил, что Станислав Черчесов будет уволен с поста главного тренера сборной России.

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. 

До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации.

Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.

Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», – написал Уткин.

Между Черчесовым и болельщиками – пропасть. Сборной не нужен тренер с государственной задачей

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4%
Гильерме
Я наоборот. Зауважал после пресс-конференции!
4%
Станислав Черчесов
Всегда верил в него и верю сейчас!
4%
Станислав Черчесов
Уже давно не верю, нужны перемены
88%
Зарема Салихова

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