Ярмоленко об Украине на Евро: «Выступили хорошо. Задержались дольше Португалии, Германии»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итоги -2020 после вылета от (0:4) в 1/4 финала.

– Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Я их поздравляю и желаю удачи.

Наверное нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте (Кейн забил на 4-й – прим.), сразу все ломается – приходится перестраиваться.

– Кажется, первый пропущенный гол нас не сломал.

– Послушайте, нас ничего не сломает. Мы – отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и за счет чего мы можем играть.

Несмотря на то, что мы проиграли 0:4 сегодня, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию – огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом.

– Подведите итоги Евро.

– Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим.

Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили – считаю, одной из лучших команд мира, – цитирует Ярмоленко Tribuna.com со ссылкой на «Великий футбол».