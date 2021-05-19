Журналист Tribuna.com и игрок «Крумкачей» Ивулин стал в Беларуси подозреваемым по уголовной статье. Ему грозит до 4 лет тюрьмы

Журналиста Tribuna.com и нападающего «Крумкачей» подозревают в нарушении уголовного кодекса Беларуси по 342-й статье.

Эта статья связана с организацией групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. По ней Ивулина могут наказать арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.

В данный момент Ивулин находится в статусе подозреваемого. Ему должны избрать меру пресечения, в течение десяти суток – предъявить обвинение. В противном случае Ивулин будет освобжден из-под стражи.

Пресс-служба «Крумкачей» выступила с заявлением в поддержку Ивулина.

Напомним, автор ютуб-канала «ЧестнОК» Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.

Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг, висевший на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было. Судья отклонила ходатайство с просьбой опросить свидетелей, который могут подтвердить, что флага не было. 3 июля Ивулин должен был выйти на свободу.

Отметим, 30 декабря Ивулина оштрафовали на 30 базовых величин (810 белорусских рублей или 23 395 российских). 15 ноября его задержали на акции протеста в Минске.