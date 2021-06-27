Радужный флаг изъяли у болельщиков сборной Дании на матче в Баку. УЕФА расследует ситуацию

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На матче 1/4 финала Евро-2020 между Данией и Чехией (2:1) болельщики датчан показали ЛГБТ-флаг.

Стюарды изъяли у фанатов радужный флаг, сообщает The Athletic.

«УЕФА никогда не инструктировал стюардов в Баку или любом другом стадионе конфисковать радужные флаги. В настоящее время мы расследуем случившееся и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности УЕФА и местными властями, чтобы прояснить ситуацию.

Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий все, во что мы верим – более справедливое и эгалитарное общество, толерантное ко всем, и УЕФА позаботится о том, чтобы флаг вернули болельщику», – прокомментировал ситуацию УЕФА.

Фото: Gettyimages.ru/Aziz Karimov

Ранее УЕФА запретил использовать рекламу в радужных цветах на матчах 1/4 финала Евро-2020 в Петербурге и Баку.

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