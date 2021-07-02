РФС проверит, не делал ли Хубулов ставки на футбольные матчи. Хавбек «Алании» оскорбил Касаткину после ее поражения

Теги премьер-лига Россия Уимблдон РФС Олимп-ФНЛ Sports.ru Ставки на спорт Алания Владикавказ Дарья Касаткина Ставки на футбол Владимир Хубулов Спорт-Экспресс Футбол

РФС проведет служебную проверку в отношении игрока «Алании» Владимира Хубулова.

После скандала с теннисисткой Дарьей Касаткиной организация хочет выяснить, не делал ли 20-летний полузащитник ставки на футбольные матчи, пишет «Спорт-Экспресс».

Игрокам запрещено делать ставки на события из своего вида спорта.

Ранее Касаткина опубликовала скриншот сообщений от Хубулова, который оскорбил девушку после ее поражения на Уимблдоне. Появилось предположение о том, что футболист ставит на теннис.

В пятницу «Алания» и сам Хубулов принесли публичные извинения Касаткиной. Полузащитник был оштрафован на три месячных оклада по итогам разбирательств.

Хавбек «Алании» Хубулов – Касаткиной: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч». Дарья ответила: «Выдайте ему бонус за проигранную ставку»

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